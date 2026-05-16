В одном из московских аэропортов из-за ограничений задержаны более 20 рейсов

В московском аэропорту Внуково из-за введенных ограничений задержали более 20 рейсов, еще несколько отменены. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

С 14:25 по московскому времени воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию.

«По данным «Осторожно, Москва», в общей сложности на вылет и прилет задержаны как минимум 25 рейсов, еще 4 отменены», — говорится в посте.

Утром в субботу, 16 мая в пресс-службе Росавиации сообщили о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах Внуково и Домодедово, а также в подмосковном Раменском (Жуковский). В ведомстве уточнили, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

13 мая восемь самолетов не смогли приземлиться в столичных аэропортах Внуково и Домодедово из-за ограничений по безопасности. В частности, рейс из Стамбула отправили в аэропорт вылета. Самолеты, летевшие из Самарканда, Челябинска, Перми, Екатеринбурга и Уфы направили в московский аэропорт Шереметьево. Из Домодедово в Жуковский был направлен один борт. Со всеми изменениями можно было ознакомиться на онлайн-табло аэропортов.

