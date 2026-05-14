Россиянам рассказали о новой схеме обмана туристов

Перед сезоном отпусков мошенники пугают туристов отменой рейсов и пытаются выманить деньги. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

В мае начинается сезон активного отдыха. В «Мошеловке» рассказали, что за неделю до вылета туристу звонит лже-«Турпомощь» и сообщает, что рейс отменен. Причины называют разные: вспышка ротавируса в отеле или политические волнения в Турции или Египте. Затем звонивший предлагает вернуть деньги за тур и купить срочный билет на стыковочный рейс за 50–100% от стоимости путевки.

В «Мошеловке» советуют не верить таким звонкам. Статус рейса и информацию об отеле нужно проверять только в официальных приложениях авиакомпаний и туроператоров.

«Если звонят и говорят об эвакуации — кладите трубку и сами перезванивайте своему турагенту», — сказали специалисты.

Мошенники также начали обманывать россиян под предлогом замены ключей от домофона. Злоумышленники звонят с неизвестного номера, представляются сотрудниками управляющей компании или службы ремонта домофонов и сообщают о замене оборудования в подъезде. Для получения новых ключей они просят подтвердить данные владельца квартиры или назвать код из SMS. После этого человеку начинают приходить поддельные уведомления о взломе аккаунта на «Госуслугах» с призывом срочно позвонить на «горячую линию». Жертва связывается по указанному номеру и попадает в мошеннический колл-центр. На этом этапе злоумышленники продолжают запугивать человека, из-за чего жертвы могут потерять деньги и недвижимость.

Ранее мошенники обманывали ветеранов, выманивая данные под видом выплат к 9 мая.