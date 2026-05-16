На подлете к Москве уничтожили еще два беспилотника

Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два беспилотных летательных аппарата на подлете к российской столице. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«Уничтожены еще два беспилотника», — написал он.

На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

В 17:00 Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников. Примерно час назад мэр российской столицы заявил об уничтожении трех дронов на подлете к Москве.

До этого в министерстве обороны России заявили, что в период с 09:00 до 15:00 (мск) дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 76 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ведомстве уточнили, что российские военнослужащие ликвидировали цели над территориями Белгородской, Рязанской, Курской, Орловской, Брянской, Тульской областей, Республики Крым, Краснодарского края, Московского региона и над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее силы ПВО отразили налет беспилотников на Ставрополье.