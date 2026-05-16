Собянин сообщил об уничтожении нескольких дронов на подлете к Москве

Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три беспилотных летательных аппарата, которые направлялись к Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«ПВО Минобороны сбили четыре беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву», — написал мэр столицы.

Он уточнил, что на месте падения дронов работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщал об уничтожении трех беспилотников на подлете к Москве.

По данным министерства обороны России, в период с 09:00 до 15:00 (мск) дежурные средства ПВО уничтожили 76 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями Рязанской, Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее силы ПВО отразили налет беспилотников на Ставрополье.