Война США и Израиля против Ирана
Собянин заявил об уничтожении трех дронов, летевших на Москву

Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника на подлете к Москве. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

Он уточнил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков аппаратов.

Незадолго до этого в министерстве обороны сообщили, что в период с 09:00 до 15:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотников.

В ведомстве уточнили, что российские военные ликвидировали цели над территориями Белгородской, Рязанской, Курской, Брянской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Черного и Азовского морей.

15 мая в Минобороны заявили, что российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили 2 241 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

В ведомстве отметили: помимо дронов, за этот же период уничтожены 4 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 18 управляемых авиационных бомб.

Ранее силы ПВО отразили налет беспилотников на Ставрополье.

 
