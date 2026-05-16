Силы ПВО отразили налет беспилотников на Ставрополье

Владимиров: силы ПВО отразили атаку украинских дронов на Ставропольский край
Атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) отражена под Невинномысском в Ставропольском крае. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в мессенджере «Макс».

По его словам, вражеские дроны сбили над городом Невинномысск. Пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано, уточнил Владимиров.

Губернатор добавил, что режим беспилотной опасности в Ставропольском крае продолжает действовать.

До этого сообщалось, что силы ПВО сбили беспилотники в двух городах Ростовской области.

Также мэр Москвы Сергей Собянин написал в «Макс», что российские военные уничтожили три украинских беспилотника на подлете к столице.

В Минобороны РФ сообщили, что средствами противовоздушной обороны в ночь на 16 мая сбили над российскими регионами 138 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в МИД РФ рассказали о пострадавших за время перемирия 9-11 мая.

 
