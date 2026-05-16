В Лондоне задержали свыше 10 протестующих против политики Стармера

В Великобритании полиция задержала 11 демонстрантов в ходе акций протеста, проходящих 16 мая в Лондоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Скотленд-Ярда.

«По состоянию на 13:00 (15:00 мск — «Газета.Ru») 11 человек были задержаны за различные нарушения», — говорится в публикации.

В Лондоне 16 мая проходят сразу два протестных мероприятия. На патриотический марш под лозунгом «Соединяй королевство» вышли тысячи британцев, выступающих против правительства и премьер-министра Кира Стармера. На другую акцию протеста собрались граждане, выступающие в поддержку Палестины. Для обоих шествий определены свои маршруты и пересекаться им нельзя. Сейчас участники акции «Соединяй королевство» устроили митинг у резиденции Стармера.

До этого публично уйти Стармера призвали 60 депутатов Палаты общин, представляющих Лейбористскую партию. Парламентарии, недовольные действиями лидера правительства, считают, что дальнейшее пребывание Стармера на Даунинг-стрит ухудшит позиции партии на следующих всеобщих выборах, которые должны состояться не позднее августа 2029 года.

Политический кризис усилился после выборов в местные органы власти, прошедших в Великобритании 7 мая. По их итогам лейбористы впервые в истории лишились контроля над парламентом Уэльса. Кроме того, в региональные органы власти Англии партия получила на 1,4 тысячи меньше мест, чем имела ранее. Сам Стармер признал личную ответственность за провал, однако в отставку уходить отказался.

Ранее британские министры заявили Стармеру о конце его игры.