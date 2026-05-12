В Британии министры заявили Стармеру об «окончании игры» для него

Sky News: в Британии министры заявили Стармеру, что «игра окончена» для него

Несколько представителей правительства Великобритании высказали премьер-министру Киру Стармеру мнение, что он потерял доверие Лейбористской партии и должен уйти в отставку. Об этом рассказал телеканал Sky News со ссылкой на источники.

По данным канала, некоторые министры прямо заявили премьеру: «игра окончена». Как указал телеканал, министры сказали Стармеру, что тот «потерял доверие партии». Среди тех, кто, возможно, подталкивал главу правительства к отставке, упоминаются глава МИД Великобритании Иветт Купер и министр обороны Джон Хили.

К настоящему моменту публично призывают Стармера уйти 60 депутатов Палаты общин, представляющих Лейбористскую партию. За последние сутки их число выросло почти вдвое. Парламентарии, недовольные действиями лидера правительства, считают, что дальнейшее пребывание Стармера на Даунинг-стрит ухудшит позиции партии на следующих всеобщих выборах, которые должны состояться не позднее августа 2029 года.

Политический кризис усилился после выборов в местные органы власти, прошедших в Великобритании 7 мая. По их итогам лейбористы впервые в истории лишились контроля над парламентом Уэльса. Кроме того, в региональные органы власти Англии партия получила на 1,4 тысячи меньше мест, чем имела ранее. Сам Стармер признал личную ответственность за провал, однако в отставку уходить отказался.

Ранее Кирилл Дмитриев предсказал отставку премьера Великобритании на следующей неделе.