В Британии сотни тысяч националистов вышли на протест в центре Лондона

В Лондоне сотни тысяч националистов вышли на митинг против Стармера

В Лондоне сотни тысяч протестующих националистов, выступающих против политики правительства и премьер-министра Кира Стармера, вышли в центре столицы и двинулись в к правительственному кварталу вокруг Даунинг-стрит. Об этом сообщает РИА Новости.

«Толпы протестующих начали собираться на акцию под лозунгом «Соединим королевство» недалеко от площади Рассел-сквер в центре столицы еще до полудня, полностью заполнив магистральную улицу Кингсвей», — говорится в сообщении.

Акцию протеста сопровождают тысячи полицейских с машинами и автозаками, а над ними кружит полицейский вертолет.

До этого публично уйти Стармера призвали 60 депутатов Палаты общин, представляющих Лейбористскую партию. Парламентарии, недовольные действиями лидера правительства, считают, что дальнейшее пребывание Стармера на Даунинг-стрит ухудшит позиции партии на следующих всеобщих выборах, которые должны состояться не позднее августа 2029 года.

Политический кризис усилился после выборов в местные органы власти, прошедших в Великобритании 7 мая. По их итогам лейбористы впервые в истории лишились контроля над парламентом Уэльса. Кроме того, в региональные органы власти Англии партия получила на 1,4 тысячи меньше мест, чем имела ранее. Сам Стармер признал личную ответственность за провал, однако в отставку уходить отказался.

Ранее британские министры заявили Стармеру о конце его игры.