Стармер отказался досрочно покидать пост премьера Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью газете The Daily Mirror заявил, что продолжит возглавлять правительство в ближайшие годы, несмотря на призывы уйти в отставку.

«Я всегда говорил о десятилетии национального возрождения. Нам досталось ужасное по всем направлениям наследие. Речь не только о сломанной экономике. Государственные услуги были разрушены. Ситуация в действительности оказалась хуже, чем мы думали изначально», — сказал он.

В апреле газета Politico со ссылкой на беседы с десятками политиков и чиновников писала, что окружение Стармера подвергает сомнению его лидерские качества и способность руководить страной.

В феврале Стармер заявил, что не намерен покидать пост премьера Британии на фоне скандала из-за назначения послом в США Питера Мандельсона, которого обвинили в связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. По данным газеты Daily Mail, экс-дипломат делился конфиденциальными сведениями с Эпштейном, что позволило тому заработать миллионы фунтов на финансовых рынках.

Ранее сообщалось, что Стармера отстранили от избирательной кампании из-за «токсичности».

 
