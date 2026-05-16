Береговая охрана Швеции задержала еще одного члена экипажа Sea Owl I

Швеция задержала еще одного члена экипажа танкера Sea Owl I

Шведская береговая охрана задержала еще одного члена экипажа танкера Sea Owl I. Об этом пишет РИА Новости.

«Прокуратура 15 мая начала новое предварительное расследование, и новый член экипажа судна Sea Owl I был задержан», — говорится в сообщении

По данным правоохранителей, он подозревается в использовании поддельных документов.

О задержании танкера Sea Owl I с россиянами на борту стало известно 13 марта. Судно было перехвачено у берегов южного шведского города Треллеборг. По данным береговой охраны, 228-метровый Sea Owl I, следовавший под флагом Коморских островов, мог использовать поддельную регистрацию.

Как заявил заместитель начальника оперативного отдела береговой охраны Даниэль Стенлинг, у шведской стороны были основания для вмешательства в связи с «угрозой морской безопасности и окружающей среде». Кроме того, по данным ведомства, танкер находится в санкционных списках нескольких стран, включая государства Евросоюза.

Посольство России в Швеции сообщило, что российским морякам будет оказана вся необходимая консульская помощь.

15 марта окружной суд города Истад вынес решение об аресте российского капитана танкера. Позже, 7 мая, прокуратура освободила его из-под стражи.

