Появились подробности задержания шведами танкера Sea Owl I с россиянами на борту

Шведские власти задержали танкер Sea Owl I с россиянами на борту из-за его состояния. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на посольство РФ в стране.

По предварительным данным, к судну применили меры из-за вопросов властей Швеции к его техническому состоянию и соблюдению требований экологической безопасности.

Как уточняют в посольстве, на данном этапе непосредственно к членам экипажа претензий нет. Российским морякам будет оказана вся необходимая консульская помощь.

Судно было перехвачено у берегов южного шведского города Треллеборг. По данным береговой охраны, 228-метровый танкер Sea Owl I, следовавший под флагом Коморских островов, мог использовать поддельную регистрацию.

Как заявил заместитель начальника оперативного отдела береговой охраны Даниэль Стенлинг, у шведской стороны были основания для вмешательства в связи с «угрозой морской безопасности и окружающей среде». Кроме того, по данным ведомства, танкер находится в санкционных списках нескольких стран, включая Евросоюз.

