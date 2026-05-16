В двух московских аэропортах ввели временные ограничения

Росавиация: Внуково и Домодедово работают в режиме временных ограничений

В столичном аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация в мессенджере Max.

Также аэропорт Домодедово принимает и выпускает рейсы по согласованию с соответствующими органами.

В аэропортах Грозного и Магаса также вводили временные ограничения на полеты.

15 мая Росавиация сообщала, что московский аэропорт Домодедово принимает и выпускает рейсы по согласованию.

Также московский аэропорт Шереметьево переводили на прием и отправку рейсов по согласованию.

Позднее стало известно, что два самолета не смогли приземлиться в московском аэропорту Внуково из-за действующих ограничений, связанных с безопасностью. Рейсы перенаправили на временную посадку в Санкт-Петербург и Нижний Новгород, добавили во Внуково.

Ранее из-за временных ограничений в Пулково не смог приземлиться самолет.