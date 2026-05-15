Столичный аэропорт перевели на прием рейсов по согласованию

Росавиация: Домодедово принимает и выпускает рейсы по согласованию

Московский аэропорт Домодедово принимает и выпускает рейсы по согласованию. Об этом сообщает Росавиация в Telegram-канале.

«Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры были приняты для обеспечения безопасности.

15 мая московский аэропорт Шереметьево переводили на прием и отправку рейсов по согласованию.

До этого сообщалось, что столичные аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введенных временных ограничений.

Позднее стало известно, что два самолета не смогли приземлиться в московском аэропорту Внуково из-за действующих ограничений, связанных с безопасностью. Рейсы перенаправили на временную посадку в Санкт-Петербург и Нижний Новгород, добавили во Внуково.

Ранее из-за временных ограничений в Пулково не смог приземлиться самолет.