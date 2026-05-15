Ограничена работа трех московских аэропортов

Московский аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введенных временных ограничений. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации. В ведомстве отметили, что возможны корректировки в расписании части рейсов.

«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что столичные аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введенных временных ограничений.

Позднее стало известно, что два самолета не смогли приземлиться в московском аэропорту Внуково из-за действующих ограничений, связанных с безопасностью. Рейсы перенаправили на временную посадку в Санкт-Петербург и Нижний Новгород, добавили во Внуково.

13 мая сообщалось, что восемь самолетов не смогли приземлиться в столичных аэропортах Внуково и Домодедово из-за ограничений по безопасности.

Ранее из-за временных ограничений в Пулково не смог приземлиться самолет.