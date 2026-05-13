Из-за временных ограничений в Пулково не может приземлиться самолет

Рейс из Москвы не может приземлиться в Пулково из-за атаки дронов

Самолет авиакомпании «Победа» не может приземлиться в петербургском аэропорту Пулково из-за атаки беспилотников. Об этом пишет «Бриф24».

В целях обеспечения безопасности воздушная гавань приостановила как вылеты, так и прием рейсов.

Boeing 737, выполняющий рейс из Москвы, по данным сервиса Flightradar, кружит в районе поселка Паша в Волховском районе Ленинградской области.

Сегодня в 10:42 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о возможной угрозе со стороны дронов. В 12:34 Росавиация объявила о введении ограничений на прием и выпуск самолётов в аэропорту Пулково.

13 мая Минобороны сообщило, что с 9:00 до 14:00 мск над Россией было перехвачено 53 украинских беспилотника. Работа ПВО зафиксирована в Крыму и 12 регионах России, включая Московский регион, Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Калужскую, Курскую, Нижегородскую, Новгородскую, Орловскую, Рязанскую и Тульскую области.

Ранее в Ярославле обломок БПЛА попал в промобъект.