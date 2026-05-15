Два московских аэропорта перевели на прием полетов по согласованию

Московские аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введенных временных ограничений. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

В ведомстве отмечается, что из-за принятых мер возможны корректировки в расписании рейсов.

13 мая сообщалось, что восемь самолетов не смогли приземлиться в столичных аэропортах Внуково и Домодедово из-за ограничений по безопасности.

В частности, рейс из Стамбула отправили в аэропорт вылета. Самолеты, летевшие из Самарканда, Челябинска, Перми, Екатеринбурга и Уфы направили в московский аэропорт Шереметьево. Из Домодедово в Жуковский был направлен один борт. Со всеми изменениями можно было ознакомиться на онлайн-табло аэропортов.

Ограничения на прием и выпуск самолетов в столичных аэропортах Домодедово и Внуково были введены примерно в 5:00 утра 13 мая.

Ранее из-за временных ограничений в Пулково не смог приземлиться самолет.