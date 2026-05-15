Euroclear обжалует решение российского суда по активам РФ

Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

Бельгийский депозитарий Euroclear обжалует решение Арбитражного суда Москвы по активам Центробанка РФ. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Еuroclear будет оспаривать решение суда», — говорится в сообщении.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ РФ о взыскании с Euroclear €200 млрд из-за блокировки депозитарием российских активов.

15 декабря прошлого года в Арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на 18,17 трлн рублей, в котором хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что разблокирование замороженных в Евросоюзе суверенных активов России теперь возможно, только если за это проголосует квалифицированное большинство европейских стран.

Ранее в Британии назвали «провалом» политику ЕС по конфискации активов РФ.

 
