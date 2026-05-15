Россиянам сообщили о праве на компенсацию за уход самолета на запасной аэродром

В стоимость авиабилетов заранее закладываются все риски, связанные с вынужденным уходом самолетов на запасные аэродромы. За это полагается компенсация, однако зачастую ее сумма не стоит затраченных усилий, поэтому пассажиры предпочитают не требовать выплат, сообщил в эфире НСН гендиректор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачёв.

Авиакомпания в любом случае вынуждена платить за уход на запасной аэродром, в том числе за взлёт, посадку, стоянку и услуги пассажирам. Риски такого сценария учитываются даже если не возникает никаких непредвиденных ситуаций, поэтому пассажиры, покупая билеты, по сути, платят за тех, чьи рейсы ушли на запасные аэродромы, отметил Горбачёв.

Он также отметил, что у пассажиров при посадке в запасном аэропорту есть право сняться с рейса и воспользоваться другим транспортом, но нужно предупредить авиакомпанию. Так, например, можно при посадке в Нижнем Новгороде или Петербурге пересесть на поезд до Москвы, что зачастую оказывается быстрее.

Что касается компенсации, то лучше обращаться за ней с помощью коллективного иска от группы пассажиров, считает эксперт.

«С претензиями одного пассажира авиакомпания вряд ли станет разбираться: процесс это долгий и не всегда оправданный, — пояснил он. — Чаще всего люди предпочитают отказаться от дальнейших разбирательств — сумма компенсации обычно не стоит затраченных усилий».

В начале мая из-за ограничений в аэропорту Сочи 14 рейсов направили на запасные аэродромы, а до этого еще порядка 20 самолетов, следовавших в аэропорт Пулково, также были вынуждены уйти на запасные аэродромы.

Сегодня в Росавиации сообщили, что московский аэропорт Шереметьево, вслед за Домодедово и Внуково, переведен на прием полетов по согласованию с соответствующими органами из-за введенных временных ограничений. Подчеркивается, что такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

