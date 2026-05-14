Киев и девять областей Украины остались без света

«Укрэнерго»: Киев и девять областей обесточены из-за повреждения инфраструктуры
Gleb Garanich/Reuters

Электричество пропало в Киеве и еще в девяти областях Украины. Об этом сообщила в своем Telegram-канале национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Оператор уточнил, что снабжение нарушено в Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Черниговской, Киевской областях, а также в самом Киеве. Причиной в «Укрэнерго» назвали атаки на объекты критической инфраструктуры, в том числе энергетического сектора.

Кроме того, по данным компании, более 50 населенных пунктов остались без света из-за грозы и сильного ветра.

Накануне западная Украина пережила одну из самых массированных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с начала специальной военной операции. В Ужгороде под удар попали объекты критической инфраструктуры и промзона. Административный центр Закарпатской области атаковали дронами впервые с 2022 года. Во Львовской области после удара по объекту энергетической инфраструктуры в Жовкве начался крупный пожар.

До этого директор «Центра исследований энергетики» Александр Харченко отмечал, что даже при полном прекращении обстрелов энергообъектов отключения электроэнергии на Украине могут растянуться на два-три года.

С 16 января на Украине действует режим чрезвычайной ситуации в энергосекторе. В стране не осталось ни одной электростанции без повреждений.

Ранее Зеленский заявил о многочисленных повреждениях почти во всех областях Украины.

 
