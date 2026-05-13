Зеленский заявил о многочисленных повреждениях почти во всех областях Украины

Зеленский: Украину атаковали 800 дронов, есть повреждения почти во всех областях

В течение дня почти все области Украины подверглись атакам беспилотников. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, многочисленные повреждения зафиксированы в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровненской и Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черновицкой областях.

Зеленский отметил, что большинство атакованных регионов «ближе всего к границам стран НАТО».

«С начала суток было уже по меньшей мере 800 российских дронов, и атака продолжается», — написал он.

13 мая Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что в небе над центральной частью Украины пролетели около 200 российских беспилотников «Герань». По информации канала, две большие группы дронов движутся с севера и юга страны курсом на запад. Источник отметил, что массированная атака может продолжаться вплоть до утра 14 мая.

Информацию подтвердил военный корреспондент Александр Коц. По его словам, более 260 дальнобойных дронов перегружают украинскую противовоздушную оборону и прорываются в западные регионы с разных направлений, включая границу с Белоруссией. Военкор назвал примечательным, что ранее такие массированные атаки происходили в основном ночью. В зоне удара находятся ключевые военные объекты ВСУ, отметил Коц.

