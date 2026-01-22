На Украине прогнозируют отключение света даже после прекращения обстрелов

Центр исследования энергетики: отключать свет на Украине будут и после конфликта

Отключения электроэнергии на Украине могут продолжаться ещё два-три года даже в случае прекращения обстрелов энергообъектов. Об этом заявил директор «Центра исследований энергетики» Александр Харченко, передает «Страна.ua».

«Графики закончатся года через два-три. Это я совсем пессимистический сценарий даю… Но я реально думаю, что в определенные месяцы года мы будем жить с графиками еще несколько лет», — сказал Харченко.

Он также спрогнозировал, что Киев выйдет на графики веерных отключений в ближайшие 5–7 дней.

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве. Глава минэнерго страны Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.

На этом фоне мэр украинской столицы еще неделю назад призвал жителей Киева по возможности покинуть город. Киевляне, тем временем, начали «жарить кирпичи», чтобы согревать помещения, сообщил военкор Дмитрий Стешин. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жители городов Украины вышли на протесты из-за отсутствия электричества.