Западная Украина подверглась одной из самых массированной атак БПЛА с начала СВО

Западная Украина переживает одну из самых массированных атак беспилотников с начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Военное обозрение» («ВО»).

По данным издания, в Ужгороде под удар попали объекты критической инфраструктуры и промзона. Административный центр Закарпатской области впервые атакован дронами с 2022 года. Предварительно, уничтожено предприятие по производству БПЛА.

Серия взрывов также произошла в Сваляве и Мукачево. Как пишет издание, там были зафиксированы прилеты реактивных «Гераней».

Во Львовской области после удара по объекту энергетической инфраструктуры начался крупный пожар в Жовкве. Местные паблики сообщают об отключении электроэнергии.

В Ивано-Франковской области удары беспилотников фиксировались по объектам в Бурштыне.

«Совсем редкое событие — БПЛА прилетели по элитному курорту в Буковеле», — отмечается в сообщении.

В Луцке, по информации украинских источников, был нанесен удар по зданию Службы безопасности Украины. В Ковеле взрывы раздались в районе железнодорожной станции.

Также стало известно об ударах БПЛА по складам с западной техникой в Черновцах, куда ранее прибыли эшелоны из Румынии. Кроме того, «ВО» пишет об атаках по объектам в городах Ровно, Здолбунов и Коростень.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о многочисленных повреждениях почти во всех областях Украины после атаки 800 БПЛА.

Ранее на Украине пожаловались на новую тактику атаки ВС России.

 
