В центре Киева взорвался автомобиль

Автомобиль взорвался в центре Киева около Бессарабской площади. Об этом сообщил телеканал «Киев 24».

На опубликованных кадрах видно горящее транспортное средство и столб дыма, а также «пробку» из автомобилей, которые не могут проехать из-за перекрытой полицейскими дороги.

По данным телеканала, машину охватил огонь после взрыва.

В ночь на 22 февраля во Львове на западе Украины возле СИЗО был подорван автомобиль. Как рассказал мэр города Андрей Садовой, в результате происшествия пострадали 14 человек. Одну женщину-полицейскую спасти не удалось.

20 февраля в Черновицкой области Украины неизвестный бросил гранату в автомобиль правоохранителей. Произошел взрыв, два сотрудника полиции получили ранения.

16 февраля в Одессе взорвался автомобиль. Детонация произошла, когда владелец машины активировал сигнализацию. Пострадал 56-летний мужчина — бывший полковник, его госпитализировали.

Ранее в Киеве произошел взрыв возле станции метро.