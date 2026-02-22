Во Львове произошел теракт

Во Львове на западе Украины произошел теракт. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в своем Telegram-канале.
«Львов. Это был теракт. Сейчас 14 пострадавших госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Работают правоохранители и все соответствующие службы», — написал он.
Позже Садовой добавил, что, по предварительной информации, во Львове в результате теракта погибла женщина-полицейская.
Как сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», произошел подрыв автомобиля возле львовского СИЗО.
До этого в Черновицкой области Украины неизвестный мужчина бросил гранату в полицейский автомобиль, в результате взрыва два сотрудника полиции получили ранения.
13 февраля сообщалось, что в Киеве военнослужащий Вооруженных сил Украины, самовольно оставивший часть, взорвал гранату во время застолья в одной из квартир.
Ранее на Украине мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК.