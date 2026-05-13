В России может появиться еще один государственный праздник

В ГД разработали законопроект о признании Пасхи государственным праздником
Депутаты партии «Справедливая Россия» подготовили законопроект о признании Пасхи государственным праздником. Об этом пишет ТАСС.

Одним из авторов инициативы стал первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев. Он напомнил, что, согласно Трудовому кодексу России, если государственный праздник выпадает на выходной день, то он должен компенсироваться отдыхом в один из рабочих будней. Однако в случае с Пасхой предлагается не делать дополнительного выходного.

«Мы подготовили [законопроект], который признает Пасху государственным праздником, но без образования дополнительного выходного», — сказал депутат.

Гусев также предлагал сделать официальным праздником День Святой Троицы, который отмечается на 50-й день после Пасхи.

До этого россиянам напомнили о мини-каникулах в июне. В честь Дня России, который отмечается 12 июня, жителей РФ ждет три выходных дня подряд – 12, 13 и 14 июня. Кроме того, 11 июня в преддверии праздника будет сокращенным рабочим днем.

Отметим, что июнь — не самый выгодный месяц с точки зрения расчета отпускных. Чтобы получить максимальные выплаты к отпуску, выгоднее отдыхать в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, сколько выходных дней будет у россиян летом.

 
