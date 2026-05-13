Россиянам напомнили о дополнительных выходных в июне

Депутат Говырин рассказал, что в июне россиян ждут три выходных дня подряд

В июне россиян ожидает дополнительный выходной день в честь праздника – Дня России, который отмечается 12 июня. При обычной пятидневке в этом месяце будет 21 рабочий и 9 выходных дней, рассказал RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Он напомнил, что в этом году 12 июня выпадает на пятницу, поэтому отдыхать россияне будут три дня подряд – 12, 13 и 14 июня.

«Отдельно стоит учитывать 11 июня. Это четверг перед Днём России, и он будет сокращённым рабочим днём», — добавил депутат, отметив, что согласно ТК РФ день, предшествующий праздничному, должен быть короче на один час при работе по обычному графику.

Отметим, что июнь — не самый выгодный месяц с точки зрения расчета отпускных. Чтобы получить максимальные выплаты к отпуску, выгоднее отдыхать в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней.

