В Госдуме придумали для россиян два новых праздника

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев (»Справедливая Россия — За правду») разработал законопроект о признании Пасхи и Дня Святой Троицы официальными праздниками, передает РИА Новости со ссылкой на документ.

Согласно его тексту, следующие за этими праздниками дни предлагается сделать нерабочими. По мнению авторов инициативы, это поможет вернуться к исконным российским духовным и историческим ценностям и укрепит общественную гармонию.

Гусев отметил, что внесение такого законопроекта не будет иметь смысла без широкой поддержки. По этой причине он попросил спикера Госдумы и лидеров фракций присоединиться к обсуждению.

«Законопроект готов, но его внесение не должно быть решением одной фракции. Это вопрос, который касается всех нас, и решать его нужно вместе», — заявил депутат.

По его словам, в дореволюционной России Пасху отмечали в течение недели, что не мешало работе, а сплачивало население.

До этого россиянам напомнили о длинных выходных в июне. Рабочая неделя накануне праздников сократится до трех дней — с 9 по 11 июня. Среда будет предпраздничной, поэтому рабочий день завершится на час раньше. А 12 июня, в День России, страна будет отдыхать в связи с государственным праздником. Стандартные выходные выпадут на 14 и 15 июня, а дополнительный выходной выпадет на 13 июня — он перенесен с 8 марта, так как в 2025 году этот день пришелся на субботу.

Ранее на Украине перенесли День защиты детей.