Стало известно, сколько выходных дней будет у россиян летом

Россиян на пятидневке летом ждут 65 рабочих дней и 27 выходных дней, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В 2025 году летом было на два рабочих дня меньше — 63, а выходных было на два больше, включая один нерабочий праздничный день (12 июня). До конца 2026 года будет еще один нерабочий праздничный день (4 ноября). Также выходной день с воскресенья 4 января перенесен на четверг 31 декабря. Если сотрудник весь месяц отработал полностью, то на размер оплаты труда за полный месяц изменение числа рабочих/выходных/праздничных дней в соответствующем месяце никак не повлияет. Заработная выплата выплачивается, исходя из отработанных дней пропорционально числу рабочих дней в месяце», — отметил Балынин.

По его словам, за 2026 год суммарное число рабочих дней будет таким же, как и в 2025 году, — 247 рабочих дней. 118 дней будут выходными/праздничными. Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлено 14 нерабочих праздничных дней, 8 из которых приходятся на период с 1 по 8 января, добавил эксперт. Как правило, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день — так, в 2026 году выходной день с субботы 3 января был перенесен на пятницу 9 января, а далее следовали выходные дни (суббота и воскресенье), подчеркнул эксперт. Поэтому период выходных в начале января получился более длительным (из 12 дней: с 31 декабря по 11 января), заключил Балынин.

