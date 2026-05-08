Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Стало известно, сколько выходных дней будет у россиян летом

Экономист Балынин: летом россиян ждут 65 рабочих и 27 выходных дней
AssiaPix/Shutterstock/FOTODOM

Россиян на пятидневке летом ждут 65 рабочих дней и 27 выходных дней, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В 2025 году летом было на два рабочих дня меньше — 63, а выходных было на два больше, включая один нерабочий праздничный день (12 июня). До конца 2026 года будет еще один нерабочий праздничный день (4 ноября). Также выходной день с воскресенья 4 января перенесен на четверг 31 декабря. Если сотрудник весь месяц отработал полностью, то на размер оплаты труда за полный месяц изменение числа рабочих/выходных/праздничных дней в соответствующем месяце никак не повлияет. Заработная выплата выплачивается, исходя из отработанных дней пропорционально числу рабочих дней в месяце», — отметил Балынин.

По его словам, за 2026 год суммарное число рабочих дней будет таким же, как и в 2025 году, — 247 рабочих дней. 118 дней будут выходными/праздничными. Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлено 14 нерабочих праздничных дней, 8 из которых приходятся на период с 1 по 8 января, добавил эксперт. Как правило, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день — так, в 2026 году выходной день с субботы 3 января был перенесен на пятницу 9 января, а далее следовали выходные дни (суббота и воскресенье), подчеркнул эксперт. Поэтому период выходных в начале января получился более длительным (из 12 дней: с 31 декабря по 11 января), заключил Балынин.

Ранее россиянам рассказали, сколько дней отпуска требуется для полноценного восстановления.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!