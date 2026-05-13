В России объявили в розыск бывшего министра обороны Великобритании

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска на сайте МВД России.

«Разыскивается по статье УК», — указано в базе.

При этом не уточняется, по какой статье ведется розыск.

Уоллес возглавлял министерство обороны Британии с 24 июля 2019 года по 31 августа 2023 года.

В сентябре прошлого года на Варшавском форуме безопасности Уоллес призвал Запад обеспечить Украину возможностями для того, чтобы сделать Крым «непригодным для жизни». По его словам, это будет ударом по самолюбию президента России Владимира Путина, который в 2014 году сравнил Крым со «Святой горой».

Тогда сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева заявила, что призыв Уоллеса свидетельствует о том, что произносивший такие слова — «злобствующий, не совсем здоровый, сумасшедший человек». По ее словам, «так ненавидеть нашу Родину — это за гранью добра и зла».

Ранее МВД объявило в розыск экс-замминистра природных ресурсов и экологии России.

 
