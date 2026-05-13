Экс-зам министра природных ресурсов и экологии России объявлен в розыск

Бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев, уехавший из России, объявлен в розыск. Это следует из базы данных на сайте МВД России.

Он разыскивается по уголовной статье. По какой — в карточке не указано.

Буцаев был гендиректором Российского экологического оператора (РЭО) с 2020 года по март 2025-го. После этого он стал замглавы Минприроды РФ. 23 апреля 2026 года в ведомстве сообщили, что он ушел в отставку по собственному желанию.

30 апреля «Ведомости» со ссылкой на три источника сообщили, что Буцаев после распоряжения об отставке оперативно уехал из России через Минск. По данным издания, он упоминается в материалах уголовного дела о мошенничестве в отношении административного директора ППК РЭО Юрия Валдаева.

По информации «Царьграда», дело против Буцаева связано с хищением бюджетных средств при реализации мусорной реформы.

