В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В Пулково сообщили о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов

В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Около часа назад портал «Бриф24» писал, что самолет авиакомпании «Победа» не может приземлиться в петербургском аэропорту Пулково из-за атаки беспилотников. Boeing 737, выполняющий рейс из Москвы, по данным сервиса Flightradar, кружит в районе поселка Паша в Волховском районе Ленинградской области.

Сегодня в 10:42 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о возможной угрозе со стороны дронов. В 12:34 Росавиация объявила о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Пулково.

13 мая Минобороны сообщило, что с 9:00 до 14:00 мск над Россией было перехвачено 53 украинских беспилотника.

