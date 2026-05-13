В Ленобласти объявили угрозу атаки БПЛА

В Ленинградской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС в Telegram-канале.

«Объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», - говорится в сообщении.

Накануне в Пензенской области школьников перевели на дистанционное обучение из-за угрозы атаки БПЛА. Аналогичные меры приняли в Липецкой области.

До этого на удаленный формат из-за угрозы атаки беспилотников перешли школы в Чебоксарах. Глава города Станислав Трофимов сообщил о введении режима опасности атаки БПЛА и призвал жителей по возможности оставаться дома и ограничить передвижение по городу.

По его словам, школы временно работают дистанционно, а детей попросили не выходить из дома. При этом вторую смену могут вернуть к очному обучению после официальной отмены угрозы.

Ранее сообщалось, что Украина и европейская страна запустят совместное производство БПЛА.