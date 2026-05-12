Самолет из Варшавы экстренно посадили в Амстердаме из-за «чрезвычайной ситуации»

Самолет ирландского перевозчика Ryanair, выполнявший рейс Варшава — Лидс (Великобритания), вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Амстердама Схипхол. Причиной, по данным портала Hart van Nederland, стала «чрезвычайная ситуация на борту».

Сообщается, что в зоне приземления работают многочисленные службы: присутствуют машины пожарных, спасателей и кареты скорой помощи. Для оперативного реагирования экстренным службам был объявлен максимальный уровень готовности GRIP 1, который предполагает усиленную координацию между задействованными подразделениями.

При этом администрация аэропорта пока не дала официальных разъяснений и не уточнила, в чем именно заключалась проблема на самолете.

11 мая два небольших самолета столкнулись в небе над Германией. Столкновение произошло на высоте 800 метров. Оба самолета получили легкие повреждения, однако пилоты смогли вернуться на аэродромы.

Ранее экстренную посадку совершал самолет Новосибирск—Baku из-за заболевшего пассажира.