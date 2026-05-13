Признавшийся в убийстве 9-летнего мальчика Жилкин попросился на СВО

Петр Жилкин, обвиняемый в убийстве девятилетнего школьника из Петербурга Паши Т., заявил о желании отправиться в зону проведения военной спецоперации, чтобы искупить вину. В беседе с 78.ru он попросил прощения у родителей ребенка, заверив, что все произошло «случайно».

«Уйти только на СВО и попытаться смыть свой грех, свою кровь. Хотя бы несколько наших жителей спасу, ― заявил Жилкин, обратившись также к родителям Паши с извинениями. ― Я хотел бы извиниться перед ними и сказать, что в своей жизни искуплю вину перед ними. Я не хотел никогда этого, не понимаю, как это могло произойти».

Жилкин утверждает, что не хотел убивать ребенка, но его якобы разозлила попытка мальчика выманить полмиллиона рублей. По словам обвиняемого, после этого его «переклинило», он забрал мальчика в машину, заклеив ему рот и нос, и собрался поехать в отделение и к родителям Паши. Однако в дороге ребенок задохнулся. Мужчина утверждает, что пытался найти пульс и сделать мальчику искусственное дыхание, но не смог его спасти, и дальнейшее помнит смутно.

Однако версию Жилкина опровергли следователи – по данным специалистов, на момент утопления Паша еще был жив.

Напомним, 9-летний школьник из Санкт-Петербурга пропал 30 января. 2 февраля правоохранители задержали подозреваемого в похищении – 38-летнего уроженца ЛНР Петра Жилкина, который ранее был фигурантом нескольких уголовных дел. В день пропажи школьника мужчина предлагал ему и другим детям покататься и «побыть с ним за деньги». Позднее обвиняемого изолировали от рецидивистов и поместили в одиночную камеру в СИЗО «Кресты».

Сообщалось также, что соседи убийцы девятилетнего Паши заподозрили его в расправе над другим человеком.

Ранее в Краснодаре поймали педагога-педофила, который сбежал из-под ареста в другом регионе.

 
