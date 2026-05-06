В Краснодаре поймали педагога-педофила, который сбежал из-под ареста в другом регионе

23-летнего педагога из Череповца, который сбежал из-под домашнего ареста, поймали в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчину подозревали в совершении развратных действий в отношении учеников. В рамках разбирательства ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Спустя некоторое время его отправили под домашний арест.

В конце июля прошлого года молодой человек ушел из жилья, где должен был находиться. После этого домой он так и не вернулся. В результате его недавно нашли в Краснодаре, где его отправили в изолятор.

«После этапирования подсудимого в следственный изолятор г. Череповца судом будет решаться вопрос о возобновлении производства по делу», – сообщается в публикации.

До этого в Нижегородской области нашли заключенного, который находился в федеральном розыске 28 лет. В 1998 году он сбежал из СИЗО Черкесска и спокойно жил в регионе под другим именем.

Ранее заключенный сбежал из тюрьмы, спрятавшись в сумке.

 
