Аэропорт Пулково приостановил работу

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково ввели ограничения на полеты. Об этом сообщила Росавиация.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Там пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

13 мая в Ленинградской области объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов.

Накануне в Пензенской области школьников перевели на дистанционное обучение из-за угрозы атаки БПЛА. Аналогичные меры приняли в Липецкой области.

До этого на удаленный формат из-за угрозы атаки беспилотников перешли школы в Чебоксарах. Глава города Станислав Трофимов сообщил о введении режима опасности атаки БПЛА и призвал жителей по возможности оставаться дома и ограничить передвижение по городу.

По его словам, школы временно работают дистанционно, а детей попросили не выходить из дома. При этом вторую смену могут вернуть к очному обучению после официальной отмены угрозы.

Ранее сообщалось, что Украина и европейская страна запустят совместное производство БПЛА.