В Самарской области и Чебоксарах ввели ограничения на фоне опасности БПЛА

На территории Самарской области объявлен режим «Ковер». Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Временно закрыто воздушное пространство на всех высотах», — отметил он.

Вместе с этим в Чебоксарах школы перевели на дистанционное обучение из-за угрозы атаки беспилотников, объявил глава города Станислав Трофимов. По его словам, в городе объявили опасность атаки БПЛА. Жителей попросили по возможности оставаться дома и ограничить передвижение по городу.

Трофимов уточнил, что школы временно работают в дистанционном формате, а детей попросили оставить дома. При этом вторая смена сможет вернуться к очному обучению, если официально объявят об отмене угрозы атаки беспилотников.

Глава города также рекомендовал родителям воспитанников детских садов по возможности не приводить детей в учреждения и оставаться дома.

Средства противовоздушной обороны в ночь на 12 мая обнаружили и уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. По данным Минобороны, в период с 00:00 до 07:00 по московскому времени российские военные сбили БПЛА самолетного типа над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.

Ранее сообщалось, что Украина и европейская страна запустят совместное производство БПЛА.

 
