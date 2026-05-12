В российском городе образовательные учреждения временно переходят на дистант

Образовательные учреждения Липецка 12 и 13 мая переводятся на дистанционное обучение. Об этом говорится в группе правительства области в соцсети «ВКонтакте».

Власти рассказали, что такое решение принято в целях безопасности в связи с возможными провокациями.

«Очных занятий в школах города не будет. Для учеников младших классов и детсадовцев организуют работу дежурных групп», — сказано в публикации.

При этом уточняется, что кружки и секции в учреждениях допобразования временно отменяются.

7 мая губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о перехвате украинского дрона над регионом. При этом в социальных сетях распространилась информация, что обломки БПЛА упали на территории яслей и возможен взрыв. По словам Артамонова, в подобных публикациях искажаются факты. Он пояснил: фрагменты беспилотника были обнаружены, а территория вокруг оцеплена. Угроза для здоровья детей отсутствовала.

Ранее учащихся перевели на дистант в Чебоксарах из-за угрозы атаки БПЛА.