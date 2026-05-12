В еще одном российском регионе школы закрыли из-за угрозы беспилотников

Пензенская область стала вторым российским регионом, где школьников перевели на дистанционное обучение из-за повышенной опасности атак беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Олег Мельниченко.

По его словам, с 12 по 14 мая школы в Пензе, городе-спутнике Заречный, а также в Сердобском и Нижнеломовском районах будут работать в дистанционном формате.

Кроме того, в селе Засечном Пензенского района на удаленное обучение временно перевели школы имени Л.Б. Ермина и М.Ю. Лермонтова.

Мельниченко также сообщил, что дистанционно в эти дни будут учиться студенты средних профессиональных и высших учебных заведений. Ограничения ввели из-за возможных провокаций и для безопасности несовершеннолетних.

Аналогичные меры приняли в Липецкой области. Там школы Липецка 12 и 13 мая перевели на дистанционное обучение, а кружки и секции в учреждениях дополнительного образования временно отменили.

До этого на удаленный формат из-за угрозы атаки беспилотников перешли школы в Чебоксарах. Глава города Станислав Трофимов сообщил о введении режима опасности атаки БПЛА и призвал жителей по возможности оставаться дома и ограничить передвижение по городу.

По его словам, школы временно работают дистанционно, а детей попросили не выходить из дома. При этом вторую смену могут вернуть к очному обучению после официальной отмены угрозы.

Ранее сообщалось, что Украина и европейская страна запустят совместное производство БПЛА.