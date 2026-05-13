Открытое горение в здании в районе Измайлово ликвидировано

Открытое горение в здании на Вернисажной улице в Москве, находящемся неподалеку от Измайловского кремля, ликвидировано. Об этом сообщило МЧС России, передает «Интерфакс».

По последним данным, площадь пожара составила 3 тыс. кв. метров. Ему был присвоен третий номер сложности из пяти возможных. К тушению были привлечены 140 человек и 40 единиц техники, в том числе пожарный поезд. В результате ЧП произошло обрушение кровли на площади 2,5 тыс. кв. м. О пострадавших не сообщалось.

Предварительно, возгорание возникло в помещении, где проводят различные квесты.

По информации Telegram-канала SHOT, причиной пожара могло быть замыкание электропроводки, дым шел также со стороны технических помещений. По его данным, при ЧП были спасены пять человек.

