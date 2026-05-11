При пожаре на Андропова в Москве пострадал человек

В Москве человек пострадал при пожаре в квартире дома на проспекте Андропова
В Москве при пожаре в многоквартирном доме на проспекте Андропова пострадал один человек. Об этом сообщило агентство «Москва».

«Один человек пострадал при пожаре в квартире дома на проспекте Андропова, он госпитализирован. К этому моменту возгорание ликвидировано на площади около 20 квадратов», — сказано в посте.

Официальных комментариев по поводу происшествия пока не поступало.

О возгорании сообщалось днем в понедельник, 12 мая. По информации агентства, пожар начался на 5 этаже, из окон валит огонь и черный дым. Спасатели эвакуировали людей из квартир на верхних этажах, в том числе детей.

Накануне огонь охватил семь частных домов в поселке Бисерть в Свердловской области. Распространению пламени способствали плотная застройка и сильный ветер с порывами до 20 м/с, сообщал Telegram-канал 112. По его данным, площадь пожара достигла 800 квадратных метров. На месте происшествия находились более 60 сотрудников экстренных служб и 18 единиц специальной техники.

Ранее в Дагестане из-за взрыва газового баллона загорелись несколько жилых домов.

 
