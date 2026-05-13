МЧС сообщило об увеличении площади пожара в районе Измайловского кремля

Площадь пожара в районе Измайловского кремля увеличилась до 3 тыс. кв. метров

Площадь пожара в здании, расположенном неподалеку от Измайловского кремля в Москве, увеличилась до 3 тыс. кв. метров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

В ведомстве рассказали, что тушение возгорания осложняют сложная планировка и конструктивные особенности здания, распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка.

Предварительно, пожар произошел в помещении, где проводят квесты. По словам представителей администрации, людей внутри нет.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что предварительной причиной возгорания могло быть замыкание электропроводки, дым шел также со стороны технических помещений. По его данным, при ЧП были спасены пять человек.

