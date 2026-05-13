В Мытищах загорелось предприятие по производству мебели

МЧС: пожар в производственном здании в Мытищах охватил площадь в тысячу кв.м.

В подмосковных Мытищах произошел пожар в здании по производству мебели. Об этом, ссыллаясь на МЧС, сообщает РИА Новости.

К моменту прибытия пожарных огонь распространился на площади в тысячу квадратных метров.

Сейчас пожар тушат 33 человека и 11 единиц специальной техники.

12 мая стало известно, что на территории культурно-развлекательного комплекса Измайловский кремль в Москве произошел пожар.

В этот же день произошел пожар в ангаре на проспекте Строителей в Долгопрудном. Изначально площадь пожара составляла 1,6 тысячи квадратных метров. В последствии она увеличилась до 2550 квадратных метров. Огонь перешел на соседние строения. К тушению возгорания были привлечены более 70 человек и 22 единицы техники. К вечеру открытое горение ликвидировали.

Ранее в Череповце возник пожар на территории завода «Северсталь».