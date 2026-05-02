Сильный пожар произошел в жилом доме в подмосковных Люберцах

В подмосковных Люберцах произошел пожар в жилой многоэтажке. По словам очевидцев, огонь охватил сразу несколько этажей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва!».

Как отмечает издание, возгорание произошло в квартире на улице 3-е Почтовое отделение. На фотографии видно, что в огне находятся сразу несколько балконов. Информации о причинах произошедшего, а также о пострадавших пока нет.

До этого в Люберцах женщина подожгла квартиру с тремя людьми из-за ссоры во время застолья.

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Московской области, инцидент произошел 27 декабря. 39-летняя местная жительница проводила вечер в компании знакомых, у одного из которых арендовала комнату. В какой-то момент между ней и остальными присутствующими возник конфликт, и женщина решила отомстить обидчикам с помощью зажигалки и канистры с бензином. Она подожгла постельные принадлежности, а потом вышла из квартиры, заперев на ключ входную дверь с внешней стороны.

