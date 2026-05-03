В подмосковной Кашире локализовали пожар на складе

МЧС: пожар на складе в Кашире локализован на 7,5 тысяч квадратов

Крупный пожар, произошедший в подмосковной Кашире, локализован на площади 7,5 тысяч кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

«Пожар локализован на площади 7 500 кв. метров», — рассказали в ведомстве.

До этого стало известно, что сообщение о возгорании на складе в Кашире по адресу улица Строительная, дом 15 поступило в 05:15 мск. Изначально площадь пожара составляла 500 кв. м, но затем огонь быстро распространился. В МЧС уточнили, что возгорание произошло на кровле здания.

2 мая в Новокузнецке загорелось поле между Ильинским шоссе и улицей Косыгина. По рассказам очевидцев, возгорание произошло за кафе «Застава» в Новоильинском районе. На кадрах с места происшествия можно увидеть, как огнем было охвачено поле на всей линии горизонта. От него к небу поднималась стена коричневых клубов дыма.

Ранее пожар охватил несколько этажей в жилом доме в подмосковных Люберцах.