В Госдуме пообещали сократить сроки отключения горячей воды

Летние отключения горячей воды в отдельных новостройках и городах-миллионниках могут прекратиться уже через 5-7 лет. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Действующий стандарт в большинстве регионов РФ — до 14 календарных дней без горячей воды. Но крупные города и субъекты, которые активно модернизируют свои сети, уже перешли на десятидневный рубеж.

«Для большинства городов целью на 2030-2035 годы стоит сократить время отключений вдвое. Добиться ее поможет ежегодное обновление 2,5% сетей, вместо текущих 1%, и вложение 750 млрд рублей инвестиций в модернизацию», — сказал Кошелев.

Он добавил, что полностью отказаться от плановых отключений возможно только после замены 70-80% изношенных труб.

До этого россияне в опросе kp.ru рассказали, что делают при отключении горячей воды. Больше половины из них (51%) нагревают воду в кастрюле, когда в их доме отключают горячую воду. Другие 33% россиян рассказали, что им надоело мыться с помощью различных тар, поэтому они приобрели водонагреватель.

В апреле жители Кургана остались без холодной воды из-за аварии на очистных сооружениях. Отключение водоснабжения произошло в микрорайонах так называемой «варгашинской линии»: Керамзитный, Глинки, Затобольный, Утяк, Теплый стан, Придорожный, Лесной и Смолино. В центральных районах Кургана также зафиксировали понижение давления в сети, из-за чего жители верхних этажей многоквартирных домов столкнулись с перебоями.

Ранее москвичам рассказали, где и когда будут отключать горячую воду.

 
