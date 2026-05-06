Стало известно, как россияне действуют в периоды отключения горячей воды

KP.RU: 33% россиян купили нагреватель из-за отключения горячей воды
Больше половины россиян нагревают воду в кастрюле, когда в их доме отключают горячую воду. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 51% респондентов признались, что в периоды отключения горячей воды им приходится кипятит воду в тазах и кастрюлях, чтобы помыться. Другие 33% россиян рассказали, что им надоело мыться с помощью различных тар, поэтому они приобрели водонагреватель.

Еще 6% участников опроса заявили, что они закаленные и не хотят тратить время на нагрев воды, поэтому во время отключений моются холодной водой.

4% респондентов в период отсутствия горячей воды ходят принимать душ в фитнес-клубах или моются в бане. 2% добавили, что на все это время уезжают из дома на дачу или домой к близким

Оставшиеся 4% россиян проголосовали за вариант «другое». Они поделились, что живут в домах, где не проводятся профилактические работы и есть собственное автономное отопление и бойлеры.

Ранее россиянам объяснили, чем чревато слишком частое мытье рук.

 
