Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Москвичам рассказали, где и когда будут отключать горячую воду

Стал известен график отключения горячей воды в Москве
Shutterstock

Отключения горячей воды начнутся в Москве 13 мая. Об этом следует из данных портала Московской объединенной энергетической компании МОЭК.

С 13 мая горячая вода будет отключена в отдельных домах районов Богородское, Лефортово, Некрасовка, Косино-Ухтомский, Академический и Люблино. Горячей воды не будет в течение 10 дней. При проверке конкретных адресов можно увидеть более точно время отключения.

«Горячей воды не будет с 14:00 часов 13 мая до 13:59 часов 23 мая», — указано по одному из адресов.

Отключение горячей воды для проведение профилактических работ проходит в Москве ежегодно с мая по август.

До этого россияне в опросе kp.ru рассказали, что делают при отключении горячей воды. Больше половины из них (51%) нагревают воду в кастрюле, когда в их доме отключают горячую воду. Другие 33% россиян рассказали, что им надоело мыться с помощью различных тар, поэтому они приобрели водонагреватель.

Ранее в ОП РФ призвали сократить сроки отключения горячей воды.

 
Теперь вы знаете
Зарплатная гонка окончена. Кому из россиян стоит держаться покрепче за свою работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!