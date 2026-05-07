Москвичам рассказали, где и когда будут отключать горячую воду

Отключения горячей воды начнутся в Москве 13 мая. Об этом следует из данных портала Московской объединенной энергетической компании МОЭК.

С 13 мая горячая вода будет отключена в отдельных домах районов Богородское, Лефортово, Некрасовка, Косино-Ухтомский, Академический и Люблино. Горячей воды не будет в течение 10 дней. При проверке конкретных адресов можно увидеть более точно время отключения.

«Горячей воды не будет с 14:00 часов 13 мая до 13:59 часов 23 мая», — указано по одному из адресов.

Отключение горячей воды для проведение профилактических работ проходит в Москве ежегодно с мая по август.

До этого россияне в опросе kp.ru рассказали, что делают при отключении горячей воды. Больше половины из них (51%) нагревают воду в кастрюле, когда в их доме отключают горячую воду. Другие 33% россиян рассказали, что им надоело мыться с помощью различных тар, поэтому они приобрели водонагреватель.

Ранее в ОП РФ призвали сократить сроки отключения горячей воды.