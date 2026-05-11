В Минздраве пообещали снизить бумажную нагрузку на врачей

Мурашко: Минздрав внедряет ИИ для снижения бумажной работы медиков
Министерство здравоохранения России планирует сократить документационную нагрузку на медиков с помощью технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Михаил Мурашко.

Мурашко рассказал, что в медицине уже внедряют ряд новых разработок, включая решения на базе искусственного интеллекта.

По словам министра, одна из систем позволяет быстро анализировать электронную историю болезни и карту пациента, а затем выдавать врачам, медсестрам и сотрудникам приемных отделений скорой помощи необходимую информацию. Он отметил, что если раньше такой анализ мог занимать до получаса, то теперь ИИ справляется с задачей за несколько секунд.

Министр также сообщил, что в практику здравоохранения активно внедряются и другие технологии, среди которых фиксация речи, транскрибирование и автоматическое составление кратких сводок.

До этого президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой снизить объем бумажной работы для сотрудников бюджетной сферы, в том числе системы здравоохранения.

Ранее правительство выделило 10 млрд рублей на развитие IT в здравоохранении и внедрение электронного документооборота с использованием ИИ.

 
